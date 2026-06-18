Una veintena de personas participa en el Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional de Felcode

Una veintena de personas participará en el XX Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Fondo Extremeño Local de Cooperación (Felcode).

El presidente de Felcode y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al vicepresidente tercero de Felcode y diputado del Área de Políticas Sociales y Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el gerente del fondo, Antonio Fuentes, han participado este miércoles en Cáceres en el taller de presentación de las 19 personas seleccionadas.

Se trata de una iniciativa ya consolidada que promueve el intercambio de conocimientos entre profesionales del ámbito local extremeño y administraciones públicas de América Latina, con lo que se contribuye al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de los territorios socios.

Durante el acto, Miguel Ángel Morales ha agradecido el compromiso de los voluntarios participantes y ha destacando el valor que aportan a la cooperación extremeña y al municipalismo, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

El presidente de Felcode ha subrayado que estas personas representan la solidaridad de los municipios extremeños y de las dos diputaciones provinciales que sostienen la entidad, ya que ponen su experiencia profesional al servicio de otras comunidades y contribuyen a trasladar buenas prácticas de gestión pública a realidades diferentes.

"Estáis poniendo en valor a Extremadura, al Fondo Extremeño y a todo el mundo municipal. Sois una parte fundamental de este proyecto y lo hacéis desde el compromiso y la solidaridad, renunciando incluso a vuestro tiempo personal para compartir conocimientos y contribuir al desarrollo de otros territorios", ha señalado Morales, quien ha calificado esta labor como "encomiable en un mundo tan deshumanizado y complejo" y no ha pasado por alto que la mayor parte del programa están formadas por voluntarias.

Los cooperantes desarrollarán sus asistencias técnicas a lo largo de 2027 en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Las actuaciones se centrarán en ámbitos como el turismo, el fortalecimiento institucional, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la gestión de servicios públicos.

Durante un periodo de cuatro semanas, los participantes prestarán asistencia técnica especializada y contribuirán al fortalecimiento de capacidades institucionales y a la mejora de los servicios públicos en los territorios de destino.

Entre las personas seleccionadas se encuentran profesionales con experiencia previa en el programa y otras que afrontan esta iniciativa por primera vez. Es el caso de María del Pilar Casillas, que viajará a El Salvador para colaborar en el diseño de una ruta turística vinculada al café y que participa por tercera vez en el proyecto tras sus experiencias en Paraguay y República Dominicana.

Casillas ha destacado que una de sus principales motivaciones es compartir conocimientos, pero también aprender de las realidades locales. "Mis experiencias anteriores han sido fabulosas. He regresado con amistades, aprendizajes y proyectos muy interesantes. Además de aportar mi visión sobre el desarrollo turístico, siempre vuelvo con nuevas ideas y experiencias que enriquecen mi trabajo profesional", ha señalado.

Por su parte, Álvaro Trinidad González participará por primera vez en el programa y viajará a Bolivia para colaborar en la dinamización del Museo de Santa Cruz de la Sierra mediante proyectos audiovisuales y acciones de promoción cultural.

"Mi propósito es ayudar a que el museo llegue a un público más amplio, creando recursos audiovisuales, archivos fotográficos y contenidos que permitan poner en valor las tradiciones y la historia de la comunidad. También espero contribuir a darle más visibilidad y crecimiento al proyecto, mientras vivo una experiencia profesional y personal muy enriquecedora", ha explicado.