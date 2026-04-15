Vaquera subraya la implicación de los alumnos para "influir positivamente" en otros compañeros en la amplia oferta de FP en la región

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha asistido este martes al III Encuentro 'Influencers FPGB', en el que seis centros educativos han expuesto sus trabajos relacionados con las buenas prácticas educativas, dentro de la Formación Profesional Básica, y ha destacado la transversalidad de la oferta educativa de Formación Profesional en Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera en funciones ha explicado que en este evento "los alumnos se implican" con otros compañeros para que "continúen su camino" en la FP o en otras etapas formativas. "Van a contar el impacto que tiene esta formación y en base a ello van a influir positivamente en aquellos alumnos y aquellas alumnas que no tengan decidido el camino a seguir y esto no es lo mismo que lo cuenten los adultos, los profesores a que cuenten su experiencia los propios alumnos", ha añadido.

Asimismo, Vaquera ha destacado la transversalidad de la Formación Profesional y el "éxito" que está experimentando esta etapa. En este sentido, la consejera en funciones ha remarcado la "amplia oferta" de FP en Extremadura, que se ha incrementado de forma notable en los últimos años.

"Hemos pasado de 3.700 a más de 5.000 convenios con empresas en apenas unos meses, pasando a beneficiar de 13.000 a más de 22.500 alumnos, y seguimos consolidando el contacto permanente con empresas y organizaciones empresariales para conocer de primera mano sus necesidades", ha detallado. Además, Vaquera ha señalado que en el curso escolar en vigor, los alumnos tienen 817 opciones diferentes en Formación Profesional, 106 opciones más que el curso anterior.

En este acto, que se ha celebrado en el Centro Cultural La Antigua de Mérida, la consejera ha estado acompañada por el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez y la coordinadora territorial centro - sur de Caixabank Dualiza, Eva Aguado.

Finalmente, María Mercedes Vaquera ha felicitado a los organizadores de este encuentro y ha agradecido la colaboración de Caixa Bank Dualiza, como apoyo para fomentar las actividades relacionadas con la Formación Profesional en Extremadura.

Además, Vaquera ha destacado el esfuerzo de los alumnos y alumnas que se han congregado en este encuentro para exponer sus proyectos y disfrutar de una jornada de convivencia con otros centros educativos en la que han podido compartir experiencias.

En este III Encuentro Influencers FPGB se han dado cita alumnos y docentes del IES María Josefa Baraínca, de Valdelacalzada; el IES Gabriel y Galán, de Montehermoso; el IES Bembézar, de Azuaga; el IES Jálama, de Moraleja; el IES Gregorio Marañón, de Caminomorisco y el IES Caurium de Coria.

El docente del IES María Josefa Baraínca, Juan Francisco Fuella, ha agradecido la visita de la consejera a este encuentro y el "apoyo" de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa con este tipo de iniciativas. "Llevamos ya tres años trabajando en este proyecto con centros de toda Extremadura y el objetivo principal es poner en valor este tipo de enseñanza. Nosotros lo que tratamos es que los alumnos de FP Básica se sientan lo más cómodos posible", ha afirmado.

Por su parte, la coordinadora centro - sur de Caixabank Dualiza, Eva Aguado, ha valorado positivamente la celebración de estas jornadas, que ha sido "reconocida" dentro de una convocatoria de orientación activa que promueve la entidad, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional. "Es un proyecto que se visibiliza no solo en el aula día a día, sino que también los alumnos de estos ciclos pueden demostrar colaborando con otras entidades lo que aprenden en el aula".