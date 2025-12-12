TRANSPORTE

Los usuarios del autobús urbano suben un 5,1% en octubre en Extremadura, hasta 1,5 millones

Lo hace frente a un aumento del 7 por ciento a nivel nacional.

Redacción

Extremadura |

El uso del autobús urbano crece en todas las comunidades salvo en Galicia
El número de viajeros en transporte urbano por autobús han subido un 5,1 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.551.000 pasajeros, frente a un aumento del 7 por ciento a nivel nacional.

Así, y según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Comunidad Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

