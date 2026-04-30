Urgen a la nueva consejera de Educación a afrontar cuanto antes los temas pendientes

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT, PIDE y ANPE han coincidido este miércoles en que es necesario que la nueva consejera de Educación, Sandra Valencia, afronte cuanto antes los temas pendientes de su departamento, especialmente el relacionado con la homologación salarial del profesorado y que se convoque de manera urgente la mesa sectorial.

Para Mercedes Barrado, responsable en CSIF, que ha reconocido la disposición al diálogo de la consejera saliente, Mercedes Vaquera, aunque no se haya llegado a grandes acuerdos y, sobre todo, a un entendimiento en el tema de la homologación salarial de los profesores, lo importante es conocer cual será el nuevo equipo "porque llevamos muchos meses bloqueados y tenemos muchas cuestiones que plantear".

Si ha reconocido que están "esperanzados" en cierta medida porque Sandra Valencia "es maestra y sabe lo que hay en las aulas" y conoce lo que se reivindica.

Barrado ha avanzado que, como siempre hacen, se le enviarán sus propuestas y hoja ruta y se espera que, cuanto antes se les convoque a mes sectorial, para poner sobre la mesa la homologación salarial o la carrera profesional del docente, respecto a la que en Extremadura "se va muy atrasado".

También ha recordado la necesidad de acabar con la discriminación de los interinos, a los que se les obliga a tener una serie de días cotizados para que se les reconozcan los meses de julio y agosto.

Por su parte, Juan Manuel Jiménez, de UGT Enseñanza, ha afirmado que su primera valoración es que la nueva titular "sea permeable a las necesidades reales del colectivo docente de Extremadura, que son numerosas y que requieren una intervención inmediata".

Sí ha reconocido que les ha sorprendido "un poco" el nombramiento e Sandra Valencia, porque aunque los sindicatos siempre han pedido un cambio de actitud y un mayor espacio de diálogo", hay gente también "muy valiosa" dentro de la consejería que ha demostrado su capacidad.

El representante sindical añade que la nueva consejera "aterriza" en este departamento y recuerda que el único precedente que tienen de ellas son "unas declaraciones muy desafortunadas" que hizo en redes sociales sobre la homologación salarial.

Por ello, espera que a la hora de asumir esta responsabilidad tan importante como es la de coordinar, gestionar e impulsar la educación de la totalidad del alumnado de Extremadura, haya "un mayor aprecio" hacia el colectivo al que ella misma pertenece y una apertura de negociación es lo que se lleva reclamando desde hace meses.

En cuanto a la consejera saliente, cree que "no estuvo a la altura" en el tema de la homologación salarial para atender "un clamor indiscutible por parte del profesorado", que logró sacar a la calle a unas 8.000 personas.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) también ha incidido en que la nueva consejera debería reunirse ya la próxima semana con los sindicatos para tratar la homologación salarial y otros como la carrera profesional, eliminación de la burocracia y avanzar en el desarrollo de la Ley Educativa de Extremadura.

En cuanto a la salida de Mercedes Vaquera, ha recordado que siempre han defendido "que tenía que dimitir, porque no había cumplido las expectativas" y respecto a Sandra Valencia, se han limitado a indicar que "tiene muchos asuntos importantes que sacar adelante".

Desde CCOO Extremadura se ha indicado que no les preocupa tanto el número de consejerías ni las personas que las ocupan, sino las políticas que salgan de este Gobierno.

"Nos preocupa el diálogo social en la región, el retroceso en el Estado del Bienestar y el retroceso en los derechos de la ciudadanía extremeña", ha dicho María Berrocal.

Por parte de ANPE Extremadura, que ha agradecido el trabajo desarrollado hasta ahora por la consejera saliente, ha valorado el "perfil docente" de Valencia, lo que espera le permita impulsar políticas "cercanas, sensibles y eficaces" para el conjunto de la comunidad educativa, ha dicho a la vez que le ha mostrado su "voluntad de diálogo".

En este sentido, ha considerado "imprescindible" abordar la homologación salarial.

Además, ha asegurado que confía en que "por fin" los próximos cuatro años sean recordados como "la legislatura de los docentes", en la que "se refuerce su labor, se dignifique su profesión y se sitúe la educación como una prioridad estratégica para el futuro de Extremadura", ha concluido.