UPA-UCE rechaza la "demagogia" de las organizaciones que no votan contra el "bloqueo" al crecimiento del cava extremeño

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha rechazado el bloqueo al crecimiento del cava extremeño al tiempo que critica la "demagogia" de las entidades con representación en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava y que han votado a favor o se han abstenido ante esta decisión del Ministerio de Agricultura.

"Mientras esto ocurre, aquí en la región se rajan las vestiduras por la decisión del ministerio", mantiene el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, que rechaza "frontalmente" que se vuelve a dejar a los viticultores extremeños "sin posibilidad de crecer", a pesar de que la situación de mercado en la región está siendo "positiva", con un "crecimiento constante de la demanda" de los cavas de la comunidad, que ahora se ve "condicionada por esta decisión durante los próximos tres años", indica en una nota de prensa.

Además, UPA-UCE denuncia que esta decisión viene motivada por la posición de la Denominación de Origen Cava y donde los representantes de las organizaciones "votan a favor o se abstienen, en el mejor de los casos".

"Por tanto, las organizaciones cuyos representantes han votado a favor o se han abstenido no pueden decir aquí en Extremadura que están en contra", critica Llanos, quien señala además que "si de verdad están en contra frente a este bloqueo", lo trasladen y voten en ese sentido sus representantes en el consejo regulador porque, de lo contrario, "lo que están haciendo es engañar a los agricultores extremeños".

Por último, UPA-UCE reclama a la Junta de Extremadura que recurra esta decisión del Ministerio de Agricultura que "lastra los intereses de los viticultores de la región durante los próximos tres años".