Unidas por Extremadura recuerda en el día de la República la labor de las escuelas viajeras

Las diputadas de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel y Nerea Fernández y los diputados José Antonio González y David Araújo han visitado este martes, para conmemorar el día de la República, el centro de interpretación de las Escuelas Viajeras en Navas del Madroño.

Un espacio en el que se rinde homenaje al proyecto que entre 1931 y 1936 llevó la cultura y la educación a la España más rural. Navas del Madroño fue el primer pueblo de Extremadura al que llegaron estas misiones pedagógicas con María Zambrano a la cabeza. En el recorrido han estado acompañados por el alcalde de la localidad, Ricardo Villegas.

En el día de la República las diputadas y diputados de Unidas por Extremadura han querido rendir homenaje a todos los maestros y maestras que fueron represaliados durante la Guerra Civil tras ejercer una labor pedagógica fundamental para el mundo rural.

En la visita Irene de Miguel ha señalado que “este centro de interpretación pone en valor una de las etapas más luminosas de la República como fueron las escuelas viajeras” y ha recordado que durante ese corto período de tiempo “se conquistaron muchos derechos que seguimos disfrutando hoy en día como son el derecho al divorcio, el voto femenino o la necesaria reforma agraria y una de las cuestiones que fueron un salto sustancial en nuestros municipios rurales fueron precisamente las misiones pedagógicas”.

Por su parte Nerea Fernández ha destacado que gracias a las escuelas viajeras “el nivel de alfabetización subió mucho durante la República”. Además Fernández ha reclamado que la educación siga siendo a día de hoy “un pilar fundamental para enseñarnos valores como la solidaridad y la paz, tan ausente en nuestros días”. Y ha añadido que “no nos podemos permitir que la educación caiga en manos de aquellos que nos quieren imponer el pin parental o que quieren devolvernos a la oscuridad como lo han hecho cada vez que han estado en el poder”.