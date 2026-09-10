La UEx reúne en Cáceres a expertos internacionales para abordar el futuro de la IA aplicada a la ingeniería del software

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado este miércoles, en el edificio de los Institutos Universitarios de Investigación del campus de Cáceres, la segunda edición del Curso Internacional de Verano-Otoño denominado 'Agentes basados en LLMs para Ingeniería de Software', una cita científica y formativa dedicada a analizar el impacto transformador de los grandes modelos de lenguaje (LLM) y los sistemas multiagente en el desarrollo de software.

La organización ha recibido más de 80 solicitudes de estudiantes, investigadores y profesores procedentes de más de 20 países y nacionalidades, una respuesta que evidencia tanto la actualidad científica de la temática.

El programa se adentra en algunos de los principales desafíos que plantea actualmente la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de software. Entre las materias abordadas se encuentran la evaluación y benchmarking de agentes basados en LLM, el desarrollo guiado por especificaciones, la calidad y seguridad del código generado mediante inteligencia artificial, los agentes conversacionales orientados a tareas y la colaboración entre humanos e IA en la ingeniería del software.

Asimismo, se analizará la utilización de agentes basados en LLM en diferentes fases y tareas de la ingeniería del software, como la definición de requisitos, la programación, las pruebas o el despliegue, junto con los sistemas destinados a monitorizar y evaluar estos nuevos entornos y las metodologías para desarrollar equipos híbridos en los que profesionales y agentes inteligentes trabajen de forma coordinada.

El acto inaugural ha estado presidido por el vicerrector de Transformación Digital de la UEx, Javier Berrocal Olmeda, acompañado por Roberto Rodríguez Echeverría, director del Instituto Universitario de Investigación INTIA, y José María Conejero Manzano, director del curso.

Esta segunda edición tiene como principal objetivo explorar las posibilidades que ofrecen los sistemas multiagente basados en grandes modelos de lenguaje en el ámbito de la ingeniería del software, proporcionando a estudiantes, investigadores y profesionales tanto conocimientos fundamentales como una aproximación práctica a una tecnología en plena expansión.

Durante la inauguración, el vicerrector de Transformación Digital de la UEx, Javier Berrocal, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha agradecido el compromiso y trabajo de los organizadores y patrocinadores por poder presentar esta segunda edición del curso. Además, también ha agradecido la presencia de todos los ponentes por compartir su conocimiento con los estudiantes y asistentes relacionados con la investigación en ingeniería de software.

Berrocal ha destacado la evolución que está teniendo en los últimos años el desarrollo de software como resultado de la implementación de la inteligencia artificial y como la UEx está utilizando diferentes tecnologías de IA en sus sistemas de investigación y desarrollo.

El vicerrector ha explicado que "no sólo es importante como usamos la IA sino la calidad del software que desarrollamos con la misma", señalando su relevancia en el desarrollo y también en mantenimiento del software en lo que se refiere a empresas e instituciones públicas.

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Ante el elevado interés suscitado, el proceso de selección ha priorizado a estudiantes de doctorado cuyas líneas de investigación presentan una mayor vinculación con las materias abordadas en el curso, procurando al mismo tiempo garantizar la presencia de participantes procedentes de diferentes instituciones.

Conejero ha explicado que la escuela pretende ir más allá de la transmisión de conocimiento y convertirse también en un espacio para establecer vínculos científicos y favorecer futuras colaboraciones. Durante tres jornadas, los participantes combinarán conferencias, talleres prácticos y debates especializados con actividades destinadas a fomentar el intercambio de experiencias y el contacto entre investigadores.

Por su parte, el director del Instituto Universitario de Investigación INTIA, Roberto Rodríguez Echeverría, ha puesto en valor el carácter multidisciplinar del Instituto y su capacidad para reunir a investigadores procedentes de diferentes ámbitos en torno al desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial.

Rodríguez ha explicado que INTIA nace con el propósito de coordinar y potenciar la investigación en inteligencia artificial que se desarrolla en la Universidad de Extremadura, facilitando la colaboración entre los diferentes grupos y favoreciendo la aparición de nuevas sinergias científicas.

El director ha incidido igualmente en el creciente peso que está adquiriendo la inteligencia artificial y en su carácter transversal, con capacidad para generar cambios en numerosos ámbitos de la sociedad. En este contexto, ha defendido la importancia de afrontar los nuevos desafíos tecnológicos desde la investigación y la transferencia de conocimiento.

En este sentido, ha destacado la necesidad de poner las capacidades científicas y tecnológicas de la Universidad al servicio de su entorno, de manera que los avances producidos en inteligencia artificial puedan convertirse en "soluciones y oportunidades para la sociedad y el tejido productivo".

El curso forma parte del Plan de Talento Digital liderado por el Instituto Universitario de Investigación INTIA, con el apoyo y financiación de la Junta de Extremadura, y cuenta también con la participación de i3Lab by Quercus y de la red española AI4Software Research Network.