TURISMO

El turismo extremeño emplea a más de 28.800 personas

El empleo continúa en los niveles más altos de un mes de diciembre desde que comenzó la serie histórica, en 2011.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de una camarera de piso
Imagen de archivo de una camarera de piso | Agencias

El sector turístico de Extremadura finalizó diciembre con 28.873 afiliados a la Seguridad Social, una cifra muy similar a la del mismo mes del año anterior (28.887) y que mantiene el pasado mes en unos niveles históricos, según ha destacado la Junta.

A pesar de este leve descenso del 0,05 por ciento, de acuerdo a los datos publicados este viernes por Turespaña, el empleo continúa en los niveles más altos de un mes de diciembre desde que comenzó la serie histórica, en 2011, cuando el turismo extremeño empleaba a 21.003 personas.

De los 28.873 trabajadores vinculados a esta actividad económica, 20.958 eran asalariados, un descenso del 0,1 por ciento respecto a diciembre de 2024, y 7.915 autónomos, el 0,1 por ciento más.

Respecto a diciembre de 2019, año previo a la pandemia, el sector turístico extremeño emplea a 2.244 afiliados más, un crecimiento del 8,4 por ciento, concluye el comunicado

