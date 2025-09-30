El TSJEx se adhiere a la candidatura de Cáceres como Ciudad Europea de la Cultura en 2031

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se ha adherido a la candidatura de Cáceres como Ciudad Europea de la Cultura en 2031, uniéndose así al impulso de distintas organizaciones, municipios y entidades extremeñas que se han sumado al manifiesto de apoyo de la misma.

La máxima institución judicial de la región ha formalizado su apoyo este lunes, en un encuentro con la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y el primer edil cacereño, Rafael Mateos.

"Queremos que la candidatura de Cáceres 2031 sea un ejemplo de unión de toda la sociedad extremeña", ha indicado Mateos, según el cual en esa ecuación "no podía faltar el poder judicial, junto al ejecutivo y al legislativo, que ya se han adherido al proyecto".

El también presidente del Consorcio Cáceres 2031 ha agradecido la implicación en este proyecto que es "tanto de la ciudad como de toda la región".

"Estamos ante un proyecto transformador para Extremadura y es un orgullo ver cómo recibimos tanto cariño y tan buena disposición a remar con nosotros hasta convencer en Europa de nuestros valores", ha agregado.

Por su parte, Félix Tena ha señalado que las razones por las que el municipio merece esta distinción "son de sobra conocidas" y, con motivo del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, esta institución "ha contribuido decididamente a hacer de Cáceres lo que es hoy"; por lo que "sobran las razones para adherirse".

La candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura continúa así sumando apoyos y recabando ideas y propuestas.

El próximo miércoles celebrará su IV Diálogo con agentes culturales y sociales en Cuacos de Yuste, en La Vera.