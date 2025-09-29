Tres hombres heridos, dos de ellos de gravedad en tres accidentes de tráfico en Plasencia, La Garrovilla y Mérida este fin de semana

Un hombre de 62 años resultaba herido de carácter grave, tras sufrir un accidente de tráfico ayer en la circunvalación Sur, Rotonda de la EX304 en Plasencia. Fue trasladado con un herido complicada en miembro superior al Hospital Virgen del Puerto.

Por otra parte, un hombre de 52 años quedaba herido de carácter "menos grave" al sufrir una salida de vía con la moto en la que circulaba, este domingo, a la altura de Mérida, en la A5. El herido fue trasladado con policontusiones hasta el Hospital de Mérida.

Además, un varón de 32 años quedaba herido de carácter grave, tras salirse de la vía el patinete con el que circulaba la noche de este pasado viernes en la localidad pacense de La Garrovilla. Ingresó en el Hospital de Mérida con contusión costal.