Los tres estudiantes de Extremadura en la XXI Olimpiada Española de Biología se sitúan entre los 10 mejores de España

Los tres estudiantes que representaban a la comunidad autónoma de Extremadura en la XXI Olimpiada Española de Biología, celebrada del 12 al 15 de marzo en Santander, han conseguido medalla y se han situado entre los diez mejores de España, con dos medallas de oro y una de bronce.

Este resultado permitirá que uno de los estudiantes represente a España en la próxima Olimpiada Internacional de Biología.

El mejor resultado ha sido para Antonio Monge Álvarez de Toledo, estudiante del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida, que ha obtenido la medalla de oro y el tercer puesto nacional, lo que le sitúa entre los cuatro mejores estudiantes del país. Gracias a esta clasificación, formará parte del equipo que representará a España en la Olimpiada Internacional de Biología (IBO), que se celebrará en Vilnius (Lituania) del 12 al 19 de julio de 2026.

También ha logrado medalla de oro y el cuarto puesto nacional Amelia Alesón Orallo, alumna del IES Bárbara de Braganza de Badajoz.

Por su parte, Helena Galán Rodríguez, del IES Universidad Laboral de Cáceres, ha obtenido medalla de bronce y el noveno puesto nacional, informa en nota de prensa la Universidad de Extremadura.

Además del reconocimiento académico, los estudiantes clasificados entre los 10 primeros reciben premios económicos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En concreto, 1.000 euros para los tres primeros clasificados, 750 euros para los puestos cuarto al sexto, y 500 euros para los puestos séptimo al décimo.

En el caso de Amelia Alesón Orallo, se suma además un premio adicional de 1.000 euros otorgado por el ministerio a una de las dos primeras alumnas clasificadas, en el marco de las iniciativas de impulso al talento femenino en ciencia vinculadas a la LOMLOE y la Alianza STEAM.