Una treintena de asociaciones recibirán subvenciones para atender a personas con discapacidad o enfermedad mental grave

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se acuerda la concesión directa de subvenciones a 32 entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios especializados a personas con discapacidad y el desarrollo de proyectos de atención directa a personas con trastorno o enfermedad mental grave, con un presupuesto de 1.542.035,31 euros.

En concreto, estas subvenciones se destinarán a las entidades que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del XVI Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, debido al aumento salarial derivado de la aplicación de dicho convenio, así como al incremento de otros gastos de funcionamiento.

Asimismo, esas entidades deberán haber sido previamente beneficiarias de diversas resoluciones de concesión de subvenciones para el año 2025 y, entre ellas, se encuentran Mensajeros de la Paz, Plena Inclusión, Aspace, Feafes o Aexpainba, como ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en rueda de prensa.

El objetivo, ha añadido, es dar continuidad a las acciones que desarrollan y, sobre todo, garantizar que estos colectivos con necesidades específicas sigan recibiendo la atención adecuada.

También ha recordado que este decreto de ayudas responde a uno de los compromisos anunciados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Debate del Estado de la Región y que obedecía al aumento del 9,5 por ciento en el precio plaza-día de los servicios de atención a personas con discapacidad.

"De esta forma, asumimos la subida salarial contemplada en el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Dicha subida ha supuesto una aportación extraordinaria de 6 millones de euros a los presupuestos en el año en curso, es decir, 1,5 millones de euros en este decreto que hemos aprobado en Consejo de Gobierno y 4,5 millones de euros a entidades que ya están en concertación y no precisan su paso por Consejo de Gobierno", ha aseverado.

Así, Abel Bautista ha señalado que la próxima semana las entidades recibirán el pago de los importes con el incremento del precio por plaza comprometido por la presidenta.

"Cabe recordar en este punto que a nuestra llegada al gobierno en 2023 tuvimos que hacer frente a 7,4 millones de euros de los atrasos que no se habían pagado a las entidades por las subidas salariales del año 2022. Es decir, por primera vez un gobierno hace frente a las subidas salariales del convenio en el mismo año en el que el convenio entra en vigor", ha expuesto.