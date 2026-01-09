Un total de 39 personas fallecieron en las carreteras extremeñas en 2025, siete más que el año anterior

Un total de 39 personas fallecieron en las carreteras extremeñas en 2025, lo que supone siete más que el año anterior, cuando fueron 32 las víctimas mortales.

En todo el país, fueron 1.119 los fallecidos en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, en la que ha advertido de que siguen siendo "demasiados" fallecidos.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos. Así, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, lo que supone el valor más bajo de toda la serie.

En 2025 se registraron 36 días 'blancos', es decir, sin víctimas mortales en las carreteras, frente a los 28 días que se contabilizaron en 2024.