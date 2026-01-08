CSIF urge a Correos una solución a las bajas temperaturas en el Centro de Tratamiento Automatizado de Mérida

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha reclamado a Correos que realice una evaluación urgente de riesgos por las bajas temperaturas que están sufriendo estos días los trabajadores de reparto de Mérida durante sus tareas en el edificio del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA), en el Polígono Industrial El Prado, donde "más de una veintena de carteros llevan tres semanas con los termómetros por debajo los umbrales mínimos".

CSIF ha trasladado a la empresa las quejas del personal de esta cartería que, desde el 23 de diciembre, "soportan temperaturas en el interior inferiores a los 15 °C durante sus tareas sedentarias, cuando para la realización de este tipo de trabajo la temperatura ambiental debe oscilar entre los 17 y los 24 grados", según señala el sindicato en nota de prensa.

El delegado de CSIF Correos Luis Panduro ha explicado que, si bien, tras las gestiones de esta organización sindical, se realizaron por parte de la empresa labores de reparación el día 26, éstas "han resultado insuficientes y no se está garantizando la temperatura constante de 17 °C que exige la normativa".

De hecho, este miércoles, 7 de enero, los carteros han visto el reloj-termómetro del centro marcando los 13,1 grados, señala CSIF.

Por ello, CSIF se ha dirigido formalmente al Comité de Seguridad y Salud Laboral de Correos de la provincia de Badajoz para reclamar la "urgente evaluación de riesgos por bajas temperaturas en este edificio", sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas para los próximos días apuntan a una persistencia del frío, propia de estas fechas.

"Correos debe acabar con este problema térmico en el CTA de Mérida y evitar las consecuencias para la salud de los trabajadores en que puede derivar esta situación que se está alargando demasiado en el tiempo", recalca Luis Panduro, que exige a Correos la adopción de "medidas urgentes" que garanticen una temperatura estable para el trabajo de los carteros en la unidad de reparto de Mérida "en los rangos legales".