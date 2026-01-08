La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz pone en marcha un nuevo curso para dejar de fumar

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Badajoz ha lanzado una nueva edición de su curso de deshabituación tabáquica, un programa especializado que tiene como objetivo ayudar a dejar de fumar y que, en esta ocasión, está dirigido de manera prioritaria a pacientes oncológicos, en aras de mejorar así su calidad de vida y favorecer una mejor evolución de la enfermedad.

Este programa cuenta con una amplia trayectoria tanto entre pacientes como entre la población general, y en ediciones anteriores hasta un 60 por ciento de los participantes han conseguido abandonar el consumo de tabaco.

El curso será impartido por psicólogos de la Asociación Española Contra el Cáncer y se basa en un abordaje integral y personalizado, adaptado a las necesidades de cada participante. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer, por lo que dejar de fumar supone un paso "fundamental" tanto en la prevención como en el proceso de tratamiento y recuperación.

Los interesados deberán solicitar cita previa para una entrevista inicial, llamando al 900 100 036. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de enero y las sesiones se desarrollarán en la sede provincial de la Asociación en Badajoz, situada en la Plaza de Portugal, número 12.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer han animado en nota de prensa a todas las personas que quieran dejar de fumar a aprovechar esta oportunidad y a "dar un paso decisivo hacia una vida más saludable, contando con el apoyo profesional y humano de la entidad".

Al mismo tiempo, ha recordado que ofrece atención gratuita y continuada a pacientes, familiares y personas con factores de riesgo, reforzando su compromiso con la prevención del cáncer y la promoción de hábitos de vida saludables.