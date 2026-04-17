Un total de 22.404 pacientes esperaban para operarse en Extremadura al cierre de 2025, un 8,4% menos que el año anterior

Un total de 22.404 pacientes se encontraba pendiente de una intervención quirúrgica en Extremadura al cierre de 2025, lo que supone 2.063 menos que en diciembre de 2024, lo que supone un descenso del 8,4%, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad.

En el ámbito nacional hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025.

El tiempo medio de espera se sitúa en la comunidad por encima de la media nacional, ya que en Extremadura se alcanzan los 135 días frente a los 121 del conjunto del país. En este caso la espera ha caído en 43con respecto a diciembre de 2024, lo que supone un descenso del 24,1%.

Por otro lado el 23,11 por ciento de los pacientes espera más de seis meses para la intervención, una cifra también superior a la media nacional, que llega al 21,6 por ciento.

Por tasa de población, en Extremadura había al cierre del pasado año 21,96 pacientes por cada 1.000 habitantes en la lista de espera quirúrgica, la sexta más alta tras Cantabria, Cataluña, La Rioja, Andalucía y Asturias.

Cirugía Maxilofacial, con 248 días, Neurocirugía y Angiología y Cirugía Vascular, con 242, son las especialidades con más tiempo de demora en Extremadura; mientras que Dermatología, con 48; Cirugía Pediátrica, con 59; y Ginecología, con 67, son las que menos tienen.

En cuanto a las consultas con el especialista, a finales de 2025 en Extremadura había 92.290 paciente en lista de espera, un 7,8% menos que hace un año, cuando se contabilizaron 100.116.

Esta cifra supone una tasa de 90,46 pacientes por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a Extremadura, por debajo de Madrid, Asturias, Andalucía y Navarra.

El tiempo medio de espera para estas consultas era de 112 en diciembre de 2025, trece días menos que un año antes, cuando se encontraba en 125. De todos ellos, el 24,8% superaban los 60 días de espera máxima que marca la ley, frente al 59,8% de finales de 2024.

Dermatología, con 195 días, Traumatología, con 163, y Neurología, con 127, son las especialidades con más tiempo de espera, y Cirugía General y Digestivo, con 35; Ginecología, con 43, y Cardiología, con 78, las que menos.