Tortonda contrapone el modelo de vivienda “totalmente ideologizado” de Sánchez a la "seriedad" que Feijóo implantará tras el 29N

La candidata número 1 del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Tortonda, ha explicado que su formación ha prometido impulsar el mercado inmobiliario con la aprobación de una IVA "súper reducido" a la rehabilitación de viviendas, así como para la compraventa de vivienda por parte de menores de 40 años.

En concreto, la promesa que forma parte del programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pasa por aplicar un tipo del 4%, en lugar del 10%, tanto a rehabilitaciones como a la compra de primera vivienda por personas que sean menores de 40 años. Además, permitiría que este impuesto se pagase de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca.

En declaraciones a los medios durante su visita este domingo a Zafra, junto al alcalde de la localidad, Juan Carlos Fernández, Tortonda ha explicado que la propuesta del PP también incluye construir un millón de viviendas, para lo que será necesario aprobar una nueva ley del suelo y ponerse de acuerdo con los ayuntamientos para liberar suelo que está "inutilizado o infrautilizado".

La candidata 'popular' ha señalado al presidente del Gobierno, y candidato del PSOE a las elecciones generales, como el "máximo responsable" de la situación actual del mercado de la vivienda, puesto que, a juicio de Tortonda, "ha dejado a España en el absoluto abandono con esta cuestión, como en otras también".

"Parece mentira que la convocatoria de elecciones sea precisamente por el problema de la vivienda y ya ha pasado la precampaña y estamos ya en el cuarto o en el quinto día de campaña electoral y el Partido Socialista aún no ha hablado de cuáles son las soluciones que va a implementar para la cuestión de la vivienda. Y Pedro Sánchez tiene la responsabilidad", ha criticado.

Frente a ello, Tortonda ha puesto de relieve tanto las promesas de su formación como la labor que está realizando el gobierno extremeño, liderado por la 'popular' María Guardiola, como es el Plan Habita, los avales a jóvenes o las ayudas a promotores inmobiliarios con la idea de impulsar la colaboración público-privada.

"Todas estas normativas, todas estas ayudas y todos estos planes de vivienda que se están poniendo en marcha en las diferentes comunidades que están gobernadas por el PP, entre ellas, la comunidad autónoma de Extremadura presidida por la presidenta María Guardiola, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Alberto Núñez Feijóo? Llevarlo también en su programa electoral", ha subrayado Tortonda.