Statkraft invertirá 12 millones en Talayuela en el primer proyecto de almacenamiento energético de Extremadura

La compañía noruega Statkraft invertirá 12 millones de euros en el municipio cacereño de Talayuela, donde instalará el primer sistema de almacenamiento energético de Extremadura y uno de los primeros de España.

Este proyecto empresarial llevará el nombre de Talayuela II BESS, estará asociado a la planta fotovoltaica Talayuela II, y permitirá gestionar la energía solar con mayor eficiencia gracias a un innovador sistema de baterías, lo que convierte a la localidad en "referente nacional en la transición hacia un modelo eléctrico más sostenible", señala el ayuntamiento en una nota de prensa.

Este hito se produce tras la obtención, el pasado 20 de mayo de 2025, de la autorización ambiental favorable concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, clave en la tramitación de la instalación.

El alcalde de Talayuela, Roberto Baños, ha valorado positivamente el "esfuerzo inversor" realizado por la compañía noruega y ha expresado su convencimiento de que este nuevo proyecto contribuirá a generar riqueza y empleo en el municipio.

Baños ha valorado el convenio suscrito con Statkraft, que desde hace varios años "ha generado numerosos puestos de trabajo en el pueblo, del que se han beneficiado un 30 por ciento de mujeres", ha apuntado, al mismo tiempo que destaca la formación de la que se han beneficiado los trabajadores que ahora prestan su servicio en otras plantas de la región.

Por su parte, la responsable de Sostenibilidad de Statkraft España, Érica Morales, ha manifestado que desde la empresa consideran las energías renovables como la solución sostenible, ya que trabajan desde el punto de vista social, económico y ambiental", con lo que supone para las poblaciones de los entornos rurales en los que se asientan los proyectos.

Se trata de un sistema de baterías de litio-ferrofosfato con 23,87 MW de potencia instalada y una capacidad de 47,74 MWh, capaz de almacenar energía en ciclos de dos horas para volcarla a la red en momentos de mayor demanda.

La inversión estimada en Talayuela II BESS contribuirá a reforzar el complejo renovable que Statkraft ya gestiona en el municipio, donde operan la planta Talayuela Solar (300 MW) y la planta fotovoltaica Talayuela II (44,5 MW), en marcha desde 2023.

En conjunto, estas infraestructuras sitúan a la comarca en el mapa nacional de la energía limpia. El proyecto -seleccionado además para recibir una ayuda de hasta 2,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, articulados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)-, generará "beneficios directos" para Talayuela en términos de empleo local, retornos fiscales e inversión en el territorio.

Asimismo, reforzará la seguridad y la "garantía de suministro eléctrico", aportando flexibilidad al sistema y "reduciendo la volatilidad" de los precios de la energía. Con este desarrollo, Statkraft avanza en su estrategia de almacenamiento en España, donde promueve otros cinco proyectos en Galicia, Andalucía y Navarra.

La compañía insiste en que el almacenamiento será una de las "tecnologías clave para alcanzar un mix 100% renovable en los próximos años".