VIOLENCIA DE GÉNERO

El Sistema VioGén cerró el año 2025 con 2.988 casos activos de víctimas de violencia machista en Extremadura

En el conjunto del país, son 103.942 los casos activos de víctimas de violencia de género.

Redacción

Extremadura |

Día Internacional contra la Violencia de Género
No más violencia de género | 25N

El Sistema VioGén cerró 2025 con 103.942 casos activos de víctimas de violencia de género, 1.980 menos que los que había registrados a 31 de diciembre de 2024, según datos del Ministerio del Interior, en Extremadura hay 2.988 casos activos dentro de este sistema de vigilancia.

En concreto, las últimas cifras del departamento de Fernando Marlaska reflejan que, a 31 de diciembre de 2025, hay un total de 103.942 casos activos por violencia de género en España, de los que 22 están en riesgo extremo, 960 en alto, 14.735 en medio y 88.225 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.273 mujeres menores de 18 años; 25.720 de 18 a 30; 48.127 de 31 a 45; 26.346 de 46 a 64; y 2.476 de 65 o más.

