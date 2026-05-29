Sindicatos docentes y la Junta retomarán la negociación rota sobre homologación salarial en la semana del 15 de junio

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos) y la Junta de Extremadura reanudarán la negociación sobre la homologación salarial de los docentes en la semana del 15 de junio.

Así se lo han trasladado representantes de la Consejería de Educación y Formación Profesional a los sindicatos en una reunión que han mantenido este jueves en Mesa Sectorial, en la que se ha acordado reanudar la negociación de la homologación salarial de los docentes extremeños en la semana del 15 de junio.

En cualquier caso, los sindicatos señalan, a través de una nota de prensa conjunta, que "en caso de aplazamiento o más movimientos dilatorios" reanudarán "con carácter inmediato las movilizaciones para conseguir la homologación salarial en el marco de unas condiciones laborales y retributivas dignas".

Para ello, animan a todos los docentes a "mantener el compromiso y su implicación" con las movilizaciones hasta lograr una homologación salarial real que "reconozca de una vez el valor y la profesionalidad del personal docente de la enseñanza pública extremeña y dejen de ser los peor pagados de España", señalan los sindicatos.