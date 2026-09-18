El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 72 años, del municipio de Don Benito, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que ha precisado ingreso hospitalario.

En total, se han registrado 52 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, cuatro pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.