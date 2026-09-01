El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y suma ya 27 detectados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 57 años de la localidad de Santa Amalia, perteneciente al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En total, se han registrado 27 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida. También se notifica el alta de uno de los ingresados en el Hospital de Don Benito.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.