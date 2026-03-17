HUELGA MÉDICOS

SES cifra en un 20 % seguimiento de huelga de médicos el primer día de la segunda semana

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 20,57 % en Badajoz y un 19,54 % en Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Quirófano de un hospital
Quirófano de un hospital | Agencias | Archivo

La segunda semana de huelga de médicos nacional ha tenido, en su primer día, un seguimiento del 20,18 % en el caso de Extremadura, según datos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 20,57 % en Badajoz y un 19,54 % en Cáceres.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales informará el próximo lunes, una vez finalizada la segunda de las cinco semanas de paro hasta junio, del "impacto total" de la huelga de médicos a través de un balance completo de consultas e intervenciones canceladas

Los médicos del país están llamados por seis sindicatos a paros indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con Sanidad sobre la norma que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

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