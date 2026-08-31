La Serena organiza una celebración el 9 de septiembre por los 25 años del centro de interpretación de Cancho Roano

La Mancomunidad de Municipios de La Serena conmemorará el próximo 9 de septiembre el XXV aniversario del Centro de Interpretación del yacimiento de Cancho Roano con una celebración a la que asistirán autoridades locales, provinciales y regionales.

El centro de interpretación celebrará así sus 25 años de trayectoria dedicados a la protección, estudio y difusión del conjunto arqueológico de origen tartésico mejor conservado de la península ibérica.

Ubicado en Zalamea de la Serena (Badajoz), Cancho Roano es un monumental complejo protohistórico construido entre los siglos VI y IV a.C. Su descubrimiento y excavación en 1978 supusieron una revolución científica y su centro de interpretación, inaugurado en junio de 2001, ha supuesto a lo largo de estos 25 años un importante foco para la divulgación de la historia de este yacimiento arqueológico.

Desde 2001, la Mancomunidad de la Serena lleva a cabo el mantenimiento, vigilancia del mismo y realiza funciones de asesoramiento e información sobre este yacimiento.

Así, con motivo del aniversario, se ha organizado un acto oficial para el miércoles 9 de septiembre que comenzará a las 19,00 horas en el propio yacimiento al que acudirán diversas autoridades.

Durante el mismo, participarán el actual director de las excavaciones, Sebastián Celestino, así como el director del Museo Arqueológico Provincia, Santiago Guerra, y se realizará una visita al yacimiento.

Además, a lo largo de esa tarde, la Asociación recreacionista Tanit representará rituales y escenas de la vida cotidiana tartesa en los aledaños del santuario-palacio.