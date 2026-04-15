El Sepad oferta más de 230 plazas con contratos temporales de hasta seis meses en centros de atención 24 horas

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha ofertado más de 230 plazas, de las cuales más de 80 corresponden a Enfermería, con contratos temporales de dos a hasta seis meses de duración en centros de atención 24 horas.

Así, el refuerzo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) está cubierto al 100 por cien, mientras que el de enfermería lo está al 75 por ciento.

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, a preguntas de los medios, ha informado de que la contratación del personal del Sepad depende de Función Pública y ha recordado que, de forma extraordinaria, el año pasado hubo un déficit de cobertura en algunos perfiles, sobre todo de enfermeros.

Al respecto, ha apuntado que se ha solicitado a Función Pública que acreditara la posibilidad de que los contratos de refuerzo que se hacen de forma habitual, en lugar de dos meses, pudieran ser alargados hasta seis. "Nos han dado la autorización, ya se han lanzado, son más de 230 contratos", ha señalado.