El Sepad lanza una plataforma digital abierta a la ciudadanía para definir la Estrategia de Envejecimiento y Longevidad

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha puesto en marcha una plataforma web destinada a impulsar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia Extremeña de Envejecimiento y Longevidad.

Se trata de una herramienta digital que permitirá recoger aportaciones de una forma amplia, accesible e inclusiva hasta el 10 de junio.

Contempla espacios diseñados específicamente para fomentar la participación activa y la construcción colectiva del documento final, que dará forma a la estrategia.

El proceso de consulta para la elaboración de la Estrategia Extremeña de Envejecimiento y Longevidad comenzó en el primer trimestre de 2026 con una fase inicial de entrevistas a personas expertas.

Posteriormente, se desarrollaron en distintos puntos de la región, ocho talleres presenciales que reunieron a perfiles muy diversos: personas mayores, asociaciones, profesionales del ámbito social y sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables políticos locales, etcétera.

Estos encuentros permitieron generar un espacio de diálogo abierto, en el que se compartieron experiencias, se identificaron retos y se debatieron propuestas que enriquecieron el proceso de elaboración de la Estrategia. Gracias a este intercambio directo, se obtuvo una visión "más completa" de las necesidades y expectativas existentes en el territorio, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Esta participación de 619 personas durante esa fase presencial, permitió recoger una amplia diversidad de perspectivas y experiencias. La "elevada" participación refleja --según la Administración autonómica-- el "interés social" por contribuir al diseño de un nuevo modelo de políticas de envejecimiento y longevidad en Extremadura.

Durante estos encuentros, las personas asistentes compartieron opiniones, identificaron necesidades y plantearon ideas que servirán de base para definir las futuras líneas de acción y las actuaciones que deberá recoger la Estrategia.