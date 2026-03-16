SEO/BirdLife advierte de la "destrucción masiva" de nidos de aves migratorias en Extremadura

La asociación SEO/BirdLife ha alertado de la "destrucción masiva" de nidos de aves migratorias en Extremadura durante las últimas semanas y ha enviado una carta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura para solicitar una reunión "urgente" con el fin de abordar esta situación.

La entidad, a través de su campaña SOSNidos -puesta en marcha en 2020-, ha recibido varias denuncias con casos "muy significativos" en la región, donde la mayor parte de las destrucciones se han producido en edificios públicos, como colegios, escuelas de idiomas o centros sociales, llegando a afectar en ocasiones a colonias de más de 200 nidos.

Pone como ejemplo los casos de la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo; del Instituto Maestro Juan Calero, de Monesterio, o del colegio público de Aliseda que, en total, habrían supuesto la eliminación de 800 nidos.

"Posiblemente cientos o miles de parejas de aves migratorias como aviones comunes, vencejos y golondrinas no podrán sacar adelante este año sus puestas de reproducción, lo que supone un golpe muy duro para estas especies protegidas que, además, llevan años en declive", señala el delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, en un comunicado remitido este jueves.

La organización explica que los nidos de las aves, y en especial los de especies migratorias, están "estrictamente protegidos" durante todo el año, "incluso cuando no están ocupados" y remarca que las golondrinas, los aviones, los vencejos y las cigüeñas están protegidas por las leyes europeas, españolas y por convenios internacionales, como la Directiva Europea de Aves, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, o el Convenio de Berna. Agrega que todas ellas están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

A renglón seguido, SEO/BirdLife señala que las excepciones que contemplan las normas, y que permitirían la retirada de los nidos, son "muy limitadas" y que "solo pueden aplicarse por motivos de seguridad o salubridad pública". "En esos casos, y únicamente si están debidamente justificados, podría autorizarse la retirada puntual de algunos nidos, pero nunca impedir la nidificación", sostiene.

No obstante, considera que es "necesaria" una revisión de las excepciones que se están dando en Extremadura. Así, ha dirigido una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, para solicitar una "reunión urgente" en la que abordar las actuaciones denunciadas, evaluar medidas "inmediatas" de protección para los nidos y colonias afectadas, y reclamar acciones que garanticen el cumplimiento de la normativa y la conservación de estas especies.

También ha solicitado a la Junta de Extremadura información ambiental sobre el número y alcance de las autorizaciones excepcionales concedidas para la eliminación de nidos durante los últimos años, así como los motivos alegados y la justificación de la "supuesta inexistencia de alternativas".

"Hasta la fecha, ninguna de las actuaciones denunciadas ha sido paralizada ni se ha ordenado la retirada de los elementos 'antinidificación'", ahonda SEO/BirdLife.