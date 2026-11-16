Un sello conmemora los 40 años de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña ha querido conmemorar los 40 años de la declaración de la Ciudad monumental de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la emisión de un sello personalizado y la estampación de un matasellos especial ya autorizado por Correos.

El objetivo es, según ha informado la asociación en un comunicado, difundir este aniversario más allá de la ciudad a través de la correspondencia y los coleccionistas, puesto que este tipo de marcas postales "resultan muy apreciadas y buscadas.

La asociación presentará tanto el sello como el matasellos el próximo 20 de noviembre, a las 10,30 horas, en el salón de actos del Palacio de la Isla, siendo este además el primero de los actos que formarán parte del programa del Encuentro Literario '40 años de Cáceres Patrimonio de la Humanidad' que, organizado por la Asociación Cultural Norbanova se celebrará ese fin de semana con la asistencia de numerosos autores y personalidades del mundo de la cultura.

Según ha recordado la asociación, estos actos coinciden en el tiempo con la carrera de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura para el año 2031, de manera que la presentación del próximo viernes también se suma a las iniciativas que la ciudad está desarrollando como candidata.