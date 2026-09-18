Seis experiencias invitan a descubrir la provincia de Badajoz con motivo del Día Mundial del Turismo

La Diputación de Badajoz ha presentado este jueves las actividades turísticas gratuitas que tendrán lugar con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, y con las que ofrece seis rutas tematizadas o experiencias que invitan a descubrir y conocer la provincia poniendo en valor el territorio y sus recursos naturales, monumentales o gastronómicos.

Las experiencias arrancan el 27 de septiembre en La Serena en torno al turismo acuático y la cultura pastoril y continúan el 3 de octubre en Olivenza también con agua y un paseo en kayak que aúna patrimonio y los sabores de Alqueva, mientras que el 11 de octubre en la Campiña Sur ofrecerá actividades en torno al Camino Jacobeo de la frontera, el patrimonio histórico y la gastronomía.

El 24 de octubre es el turno de la Sierra Suroeste con historia, patrimonio, enoturismo y gastronomía en Jerez de los Caballeros; el 30 de octubre de Tentudía con patrimonio natural e histórico, geología y astroturismo y el 21 de noviembre de Tierra de Barros con el patrimonio cultural e industrial como protagonistas.

Las inscripciones para las seis experiencias se abrirán el próximo 18 de septiembre a las 12,00 horas y cada persona podrá inscribirse únicamente en una de las seis jornadas, con el objetivo de facilitar la participación y ofrecer la oportunidad de disfrutar de una experiencia completa en uno de los territorios incluidos en el programa, a través del apartado de actividades turísticas de la página web de la Diputación de Badajoz.