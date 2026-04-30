Sánchez Cotrina lamenta el "tinte" del nuevo Gobierno regional que "nace muerto"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha lamentado el "tinte" del nuevo Gobierno regional anunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y que a su juicio "nace muerto", por lo que "no habrá estabilidad" con el mismo.

Tras reconocer, así, que no le gusta el "tinte" el nuevo Ejecutivo regional, ha añadido que el PSOE quería que arrancase "de una vez" para poder hacer el "trabajo de oposición", que según ha subrayado será "firme, leal y responsable".

De este modo se pronuncia en una entrada en redes sociales, y en la que Sánchez Cotrina desea en todo caso "suerte" a "todos y todas" los integrantes del Ejecutivo autonómico, "porque es el gobierno para todos los extremeños y extremeñas".

Al mismo tiempo, el líder de los socialistas remarca que desde su partido permanecerán "vigilantes" ante un gobierno que, ha considerado, "nace muerto", con dos "macroconsejerías" y un vicepresidente "dispuestos a tensionar cada decisión como han demostrado estos meses".

"Lo decíamos desde el principio: no habrá estabilidad. Veremos, estaremos vigilantes", añade Sánchez Cotrina.