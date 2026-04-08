La rentabilidad de la vivienda se sitúa en el 6,2% en el primer trimestre en Cáceres y en el 6,1% en Badajoz

La rentabilidad de la vivienda se ha situado en el 6,2 por ciento durante el primer trimestre de 2026 en Cáceres capital, y en el 6,1 por ciento en Badajoz capital, según un estudio publicado por Idealista.

Mientras, a nivel nacional la rentabilidad bruta de la vivienda en España se ha situado en el 6,7% durante el primer trimestre de 2026, lo que supone una caída respecto al 7,3% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Pese a la caída, la vivienda sigue siendo más rentable que el bono del Estado a 10 años (3,5 por ciento), con al menos 1,5 puntos más de rentabilidad.