La regularización extraordinaria de migrantes podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 3.000 personas en Extremadura, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislatura popular que planteó esta medida.

Según las estimaciones de esta Fundación, en la comunidad extremeña habría unas 69.500 personas nacidas en el extranjero y unas 5.000 en una situación irregular.

También espera unas 4.500 solicitudes para esta regularización extraordinaria en Extremadura, de las que estima que se regularizarían finalmente en torno a esas 3.000.

SECTORES AGRADECIDOS

El sector primario español ha aplaudido esta regularización extraordinaria de medio millón de migrantes en todo el país aprobada por el Gobierno ante la falta de mano de obra agrícola y ganadera, en un sector que es difícil de entender sin empleados extranjeros; ya que suponen el 37 % de afiliados al sistema agrario. Similares necesidades de trabajadores se encuentran también en la hostelería, construcción, en donde la patronal estima en 10.000 los empleos sin cubrir en toda Extremadura, así como en el sector de los cuidados y la dependencia.