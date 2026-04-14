El Encuentro 'Gorrofolk' reunirá en Navalvillar de Pela a más de 1.800 personas con actuaciones y degustaciones

El 5º Encuentro de Folklore y Cultura Popular 'Gorrofolk' se celebra los próximos días 25 y 26 de abril en la localidad pacense de Navalvillar de Pela, donde espera reunir a más de 1.800 personas con actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas de platos típicos en la zona como la masmarria peleña.

Organizado por la Asociación Cultural Raíces del Folklore Peleño 'El Calderero', con la colaboración del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela y el respaldo de la Diputación de Badajoz, el festival ofrece para el sábado 25 conciertos de El Pelujáncanu y 'El Calderero Folk', mientras que el domingo 26 la jornada comenzará con la recepción de los grupos participantes y un desayuno con dulces típicos, y con un pasacalles con todos los participantes y amenizado por Las Carantoñas de Acehúche y Los Tamborileros de Collado de la Vera.

A continuación, será el turno de la actuación del grupo de coros y danzas Señora de la Sierra de Villarubia de los Ojos, seguido de Virgen de la Soledad de Malpartida de Cáceres, así como de la actividad '¡Vamos a ello!' en la que todos los grupos participantes comparten escenario seguida de la degustación de platos típicos como la masmarria.

'Gorrofolk' continúa por la tarde con las actuaciones del grupo Cogolla Folk de Villanueva de la Serena y del grupo de coros y danzas Virgen de la Cueva de Esparragosa de Lares y, tras un sorteo de un mantón de Manila, concluye con un recital del grupo infantil y de adultos 'El Calderero' de Navalvillar de Pela, en una jornada que se completa con una exposición de mantas guapas típicas de la fiesta local de 'La Encamisá' y con la exposición y venta de dulces típicos, aceite o de gorros sanantoneros y artesanía de Pela.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; junto al alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández, y la presidenta de la asociación 'El Calderero', Belén Cañada, han presentado esta nueva edición de un evento vinculado a las tradiciones y que demuestra "cada año" que el mundo rural "está más vivo que nunca", y que aúna igualmente degustaciones gastronómicas que ponen en valor otro de los "grandes" patrimonios pacenses, como la cocina tradicional como motor de atracción turística y de desarrollo económico.

Así lo ha destacado Ricardo Cabezas, que ha resaltado que el objetivo de 'Gorrofolk' es promover y transmitir la cultura popular, acercarla a todos los públicos y garantizar que las tradiciones sigan vivas, en un fin de semana en el que Navalvillar de Pela se llenar de música, danza y tradición con la participación de grupos de folklore que representan a las provincias extremeñas, junto a formaciones de ámbito nacional y el grupo anfitrión, y bajo un nombre que "ya es toda una declaración de identidad", 'Gorrofolk', que hace referencia al gorro sanantonero.

Por su parte, Francisco Javier Fernández ha puesto en valor que, de la mano de dicha asociación, se potencia el folklore de la provincia pacense con este festival, en relación al cual ha confiado en su continuidad en el tiempo y ha considerado que es una forma también de promocionar a nivel turístico la localidad con una cita que va "más allá" de San Antón y 'La Encamisá', de la que están "muy orgullosos" pero que es una vez al año.

Así, y de cara a los otros días del año considera que los municipios tienen "suficientes argumentos" turísticos y culturales como para poder acercar al resto de la provincias festivales como este, una idea "estupenda" que permite acercar el mundo y la cultura del folklore.

Finalmente, Belén Cañada ha mostrado su satisfacción por presidir 'El Calderero' y organizar este festival en el que actuarán por primera vez con un concierto de folk con la rondalla "al completo" en la noche del sábado además del grupo de folk Pelujáncanu.

Mientras, el domingo es el "día grande" con el pasacalles, que se celebra por segunda vez y se amplía respecto al del año anterior, o las distintas actuaciones de los grupos participantes junto a degustaciones, talleres o distintas exposiciones, entre ellas la de mantas guapas, en una celebración dirigida a disfrutar difundiendo y transmitiendo cultura a todo el pueblo y quienes les acompañen, especialmente los más pequeños.