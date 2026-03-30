La red de Citypaq de Correos en Extremadura gestionó 74.457 paquetes en 2025, un 14 % más

La red de Citypaq de Correos en Extremadura gestionó 74.457 paquetes en 2025, lo que representa un incremento del 14 % con respecto al año anterior.

De las operaciones registradas, 63.440 correspondieron a paquetes entregados en estas taquillas automatizadas y 11.017 a envíos realizados desde estos terminales, ha informado Correos en un comunicado.

Por volumen de actividad, los Citypaq que gestionaron un mayor volumen de envíos fueron los ubicados en la oficina principal de Cáceres (avenida Clara Campoamor,2-Edificio Múltiples), la sucursal 1 de Cáceres (calle Oaxaca nº, 30), la oficina de Navalmoral de la Mata (calle Urbano González Serrano, 71), la oficina de Villanueva de la Serena (calle Valdivia, 6) y la sucursal 3 de Badajoz (calle Luis Álvarez Lencero 12-14).

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina.

Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.