El recorrido de la ruta de leyendas en Valle de la Serena contará con códigos QR informativos

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Valle de la Serena (Adepa) ha llevado a cabo un proyecto para digitalizar la ruta 'Caminando entre Leyendas' en dicha localidad pacense, y que incluye también la colocación de señales y códigos QR informativos en su recorrido.

Esta iniciativa, financiada por la Diputación de Badajoz, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del turismo para el año 2025, supone un "importante avance" en la conservación, difusión y accesibilidad del patrimonio de Valle de la Serena, adaptándolo a los nuevos formatos digitales y dotándolo de elementos materiales de mediación cultural que facilitan la visita en cualquier momento del año.

Creada en 2001, la ruta consta de cinco etapas que parten de la Plaza de Valle de la Serena, recorriendo después las Eras del Lejío, un conjunto de más de 25 eras declaradas como Bien de Interés Cultural, por su valor etnográfico y otras tres paradas más que concurren por los parajes donde perviven dos de las leyendas más arraigadas de Valle de la Serena: La Encantamenta y La Cruz de López.

La primera relacionada con una joven encantada que dicen permanece hechizada por la eternidad entre cuevas y roquedos de la sierra. La segunda narra la muerte de un joven pastor devorado por una manada de lobos.

Desde el 2015, cada mes de agosto se realiza una ruta teatralizada que muestra, por un lado, las labores y la vida en las eras de labranza y, por otro, pone en escena las leyendas antes mencionadas, explica Adepa Valle de la Serena en nota de prensa.

Con el paso de los años, esta actividad ha ido cobrando una relevancia creciente dentro de la programación cultural estival de la comarca, consolidándose como una de las citas más esperadas del mes de agosto y alcanzando un elevado número de participantes en cada edición.

MAPA ILUSTRADO Y SEÑALES

Este proyecto ha consistido, por un lado, en hacer una versión digital de la ruta. Así, una web recoge mapas, fotografías, vídeos e información detallada y complementaria sobre esta actividad. También se ha incluido la ruta en el portal Wikiloc, muy usado por las personas aficionadas al senderismo.

Por otro lado, se han creado una serie de elementos materiales de mediación y difusión. Se ha dotado a la ruta de una señalética colocada en los cinco puntos principales del recorrido -Salida, Eras del Lejío, Buen Cristiano, Encantamenta y Cruz de López- donde, a través de unos códigos QR, se accede con el teléfono móvil a contenidos audiovisuales, mapas, textos explicativos y recursos complementarios.

También se han diseñado e impreso folletos informativos de la ruta así como se ha ilustrado un mapa que ha sido impreso en un roll up de gran formato.

La presentación pública de este proyecto de digitalización de la Ruta 'Caminando entre Leyendas' tendrá lugar el próximo 15 de marzo, coincidiendo con la jornada de voluntariado que Adepa Valle de la Serena organiza en las Eras del Lejío.