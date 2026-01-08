Las rebajas de enero generarán 1.740 contratos en Extremadura, un 2,4% más que el año pasado

Las rebajas de enero generarán unos 1.740 firmas contratos en Extremadura, lo que supone un 2,4 por ciento más que el año anterior, cuando fueron 1.700.

Por provincias, en la de Badajoz se firmarán 1.200 contratos, un 6,7 por ciento más que en la campaña de rebajas del año pasado, mientras que en la de Cáceres, se realizarán 540 nuevos contratos, un 6 por ciento menos que en 2025.

En el conjunto del país, las rebajas de enero de este año generarán en España un total de 143.495 contratos para los sectores del transporte y la logística, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, según Randstad.

Además, la empresa de trabajo temporal destaca en su estudio que el sector del comercio crecerá casi un 12% en 2026 gracias al dinamismo del consumo y a las rebajas de enero y febrero.