Quintana pone en valor el papel de la meteorología en la protección y el bienestar de la ciudadanía

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha participado hoy junto al delegado territorial de la AEMET Extremadura, Marcelino Núñez, en el Día Meteorológico Mundial celebrado en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, donde ha destacado el papel cada vez más relevante de la meteorología en la seguridad, la planificación y el bienestar de la ciudadanía.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado que la celebración de este año se produce en un contexto especialmente significativo, marcado por los recientes episodios de meteorología extrema, en particular el tren de borrascas registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Estos fenómenos, ha señalado, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la anticipación y la resiliencia ante una realidad climática cada vez más exigente.

Ante esta situación, el Gobierno de España ha actuado con determinación a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Agencia Estatal de Meteorología, en coordinación con el conjunto de la Administración General del Estado, desplegando una estrategia integral orientada a reforzar las capacidades de observación, predicción y gestión del riesgo.

Entre las medidas adoptadas, el delegado ha destacado la aprobación del Real Decreto-ley 5/2026, que ha permitido movilizar recursos extraordinarios para paliar los daños ocasionados por los temporales y, al mismo tiempo, fortalecer las estructuras de prevención. En este sentido, ha señalado la inversión de 40 millones de euros destinada al refuerzo de personal especializado, con el objetivo de ampliar las plantillas de AEMET y de las Confederaciones Hidrográficas y mejorar la vigilancia, la predicción y la emisión de avisos ante fenómenos extremos como DANAs, borrascas de alto impacto, inundaciones o sequías prolongadas.

Además de la respuesta inmediata, el delegado ha puesto en valor el proceso de modernización tecnológica impulsado por el Gobierno desde 2021, financiado en gran parte por el Plan de Recuperación y los fondos europeos NextGenerationEU. Se trata, según ha indicado, del mayor esfuerzo inversor en décadas en materia de observación meteorológica.

Uno de los elementos clave de esta transformación es la modernización de la red de radares meteorológicos. En este ámbito, Extremadura ocupa una posición estratégica, especialmente con la renovación del radar de Sierra de Fuentes, que ha supuesto una inversión superior a los dos millones de euros y constituye una infraestructura esencial para la vigilancia de las tormentas que penetran desde el Atlántico.

Asimismo, el delegado ha destacado la modernización de la red de estaciones meteorológicas, con más de medio centenar de estaciones automáticas operativas en Extremadura, muchas de ellas de última generación, que permiten disponer de datos en tiempo real y mejorar los modelos de predicción y los sistemas de alerta temprana.

Estas inversiones, ha señalado, tienen un impacto directo en la vida de las personas, ya que permiten emitir avisos más precisos y con mayor antelación, mejorar la toma de decisiones en protección civil y reducir los riesgos para la población. También ha destacado su importancia para la economía regional, especialmente para el sector agrario, donde la información meteorológica de calidad resulta fundamental para proteger cultivos, optimizar los recursos hídricos y reducir pérdidas asociadas a fenómenos extremos.

Durante el acto, el delegado del Gobierno ha querido reconocer el trabajo de los profesionales de AEMET, de las Confederaciones Hidrográficas, de los servicios de emergencia y de protección civil, cuya labor diaria contribuye a proteger vidas y bienes con rigor, vocación de servicio y compromiso público.

Finalmente, el delegado ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España de seguir reforzando las capacidades del sistema meteorológico y adaptando las políticas públicas a los desafíos derivados del cambio climático. “Invertir en meteorología es invertir en seguridad. Invertir en prevención es invertir en futuro”, ha concluido.