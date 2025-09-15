El PSOE extremeño denunciará ante el Defensor del Pueblo la situación del transporte escolar en la región

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado de que "por primera vez" en la región la educación "está en riesgo", a la par que ha avanzado que su formación interpondrá una denuncia ante el Defensor del Pueblo con relación a la situación del transporte escolar en la comunidad.

A su vez, asegurando que se ha "conculcado" un derecho constitucional, Gallardo ha remarcado en declaraciones a los medios este sábado, en el marco de un acto con agrupaciones socialistas en Malpartida de Plasencia (Cáceres), que su partido también estudia emprender otras acciones legales.

"La Junta de Extremadura debiera estar ahora mismo negociando con el sector del transporte y han cerrado por fin de semana", ha considerado el líder de los socialistas agregando que "cada respuesta que ofrece el Gobierno sirve para deteriorar más todo lo que tiene que ver con un derecho fundamental como es la educación".

En concreto, el secretario general se ha referido al anuncio del Ejecutivo autonómico de que aprobará la próxima semana una ayuda directa de 0,26 euros por kilómetro para cada alumno que se ha visto afectado por el conflicto del transporte escolar; algo que, ha reflexionado el socialista, refleja que para el Gobierno de María Guardiola, "la educación se mide en datos económicos".

Igualmente, tras señalar que el modelo del Gobierno regional actual "se basa en el desprecio al mundo rural", Gallardo ha afeado la propuesta de simultanear las clases presenciales y online, reiterando que "a cada solución" propuesta "acrecentan el problema".

"Han tenido la capacidad de enfadar a toda la comunidad docente, a los alumnos que no pueden ir al instituto, a los padres que no pueden conciliar la educación de sus hijos con la incapacidad del Gobierno de Guardiola. También a los jueces, a los sindicatos que amenazan con una huelga por la promesa incumplida de la equiparación salarial. Y así suma y sigue", ha espetado.