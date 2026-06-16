El PSOE denuncia el deterioro de la sanidad pública en las zonas rurales por parte del Gobierno de Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha denunciado este lunes el progresivo deterioro de la sanidad pública extremeña y el abandono de las políticas culturales por parte del Gobierno de Guardiola.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Asamblea Comarcal en Herrera del Duque, dentro de la ronda de encuentros que está desarrollando por todas las comarcas de la región para conocer las demandas de la ciudadanía y plantear soluciones a los problemas de Extremadura.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha advertido de la situación que atraviesa la Atención Primaria en Extremadura, marcada por la falta de profesionales, la saturación de los centros de salud y la ausencia de planificación por parte de la Junta.

“Hoy en Extremadura hay ciudadanos que tienen que esperar hasta dos semanas para ser atendidos por su médico de familia. Lo que debería ser una atención cercana, ágil y accesible se ha convertido en una pesadilla para miles de extremeños y extremeñas. La falta de profesionales, la ausencia de planificación y el abandono de la Atención Primaria por parte del Gobierno de Guardiola están deteriorando uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar”, ha señalado.

El líder socialista ha criticado que esta situación no es aislada ni coyuntural, sino consecuencia directa de un modelo sanitario que, a su juicio, está debilitando progresivamente la sanidad pública extremeña.

“Mientras los ciudadanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una cita médica, la Junta sigue sin ofrecer soluciones estructurales para reforzar las plantillas y garantizar una atención de calidad en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales”, ha añadido.

Sánchez Cotrina ha advertido además de que el deterioro del sistema público se está viendo acompañado por un incremento, en el Presupuesto de la Junta de Extremadura, de las derivaciones a la sanidad privada, lo que, en su opinión, evidencia un cambio de modelo.

“Cuando la sanidad pública se debilita por falta de recursos, cuando no se cubren las bajas, cuando se cronifican las listas de espera y, al mismo tiempo, aumentan las derivaciones a la sanidad privada, estamos ante una decisión política. El Gobierno de Guardiola está avanzando hacia una privatización silenciosa de la sanidad extremeña”, ha afirmado.

ABANDONO DE LA CULTURA EN LAS ZONAS RURALES

Asimismo, el secretario general del PSOE de Extremadura ha puesto el foco en la desaparición o abandono, en el proyecto de Ley de Presupuestos, de la partida destinada a la Red de Gestores Culturales de Extremadura, una iniciativa que durante años ha contribuido a dinamizar la vida cultural en numerosos municipios de la región.

“¿Dónde ha quedado la partida para la Red de Gestores Culturales de Extremadura?”, se ha preguntado Sánchez Cotrina, quien ha lamentado la situación de precariedad laboral en la que se encuentran muchas de estas y estos profesionales que han sostenido la actividad cultural en el medio rural.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo la situación de municipios como Risco, en la comarca de La Siberia, con apenas 140 habitantes, que en la actualidad carecen de programación cultural estable por la falta de financiación autonómica.

“La cultura no puede ser un lujo ni un privilegio reservado a las grandes ciudades. Cuando se abandona la cultura en los pueblos, se abandona también su cohesión social y su futuro. Extremadura no puede permitirse pueblos sin actividad cultural ni profesionales en situación de precariedad tras años de servicio público”, ha señalado.

Sánchez Cotrina ha concluido reafirmando el compromiso del PSOE de Extremadura con la defensa de los servicios públicos esenciales y con un modelo de región que garantice igualdad de oportunidades, vivas donde vivas. “Frente al abandono del Gobierno de Guardiola, el PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública fuerte, una Atención Primaria digna y una cultura accesible para todos los extremeños y extremeñas”, ha finalizado.