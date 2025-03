El PSOE, tras la denuncia, apunta que "lo que debe explicar Morán es por qué su parcela cobró ayudas que ella misma convocó"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha respondido a las declaraciones de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, quien ha anunciado su intención de denunciar a la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, por sus declaraciones sobre el supuesto cobro de ayudas para paliar los efectos de la sequía en terrenos de su propiedad.

Álvarez ha asegurado que el Partido Socialista no se dejará intimidar: “A los socialistas no nos amenaza nadie y nos pueden amenazar, pero no nos van a callar. Y nadie va a impedir que los diputados y diputadas socialistas hagan su trabajo que fiscalizar la acción del gobierno de la Junta de Extremadura, de los consejeros y de las consejeras”.

La portavoz se ha reclamado, entre otras cosas, que “lo que debe explicar Morán es por qué su parcela cobró ayudas que ella misma convocó”. El PSOE anima a la consejera a tramitar la denuncia con la esperanza de que ante el juez dé las explicaciones que no está dando a la opinión pública.

En este sentido, ha recordado que formar parte de un Consejo de Gobierno implica asumir responsabilidades: “Cuando uno se sienta en el Consejo de Gobierno, los sillones son muy cómodos, pero uno asume unos riesgos, entre ellos el de la honradez, que debería ser el principal valor que cumplieran todos los miembros del Ejecutivo”.

“Bueno, pues que vaya a denunciar. El PSOE no será el que judicialice la vida política, porque ya sabemos que eso lo que hace es entorpecer. Lo hacen porque quieren amordazarnos, pero nadie va a callar al PSOE. Lo digo alto y claro: y si me quiere denunciar a mí también, pues que me denuncie”, ha aseverado Álvarez.

La portavoz del grupo socialista ha insistido en que la consejera Morán debe aclarar si ha recibido ayudas para viñedos de secano y si cuenta con un pozo de riego sin autorización. Su declaración de bienes, publicada en el portal de transparencia de la Asamblea de Extremadura, confirma que posee fincas agrícolas en Almendralejo, que en esas fincas existe un pozo con el que se riegan cultivos en espaldera y que ese viñedo está declarado como secano. Además, hace aproximadamente un año, la presidenta Guardiola anunció en Almendralejo ayudas para el viñedo de secano, ayudas que debían solicitarse. “¿Se ha beneficiado la parcela de la consejera de esas ayudas? Sí o no.”

Álvarez ha insistido en que estas son cuestiones que Morán debe aclarar ante la opinión pública y, si lo prefiere, ante un juez. Además, ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista solicitó información sobre la posible autorización de un pozo en esas parcelas, pero la Consejería de Agricultura respondió que no constaba ningún expediente al respecto.

“Lo que no es de recibo, ha señalado, es que la consejera tenga la piel tan fina y, al mismo tiempo, tan poca vergüenza como para permitir que su secretaria general, Montserrat Montero Gómez, responda a una pregunta del Grupo Socialista negando la existencia de un expediente sobre la prospección y autorización de un pozo en las parcelas de la propia consejera, un pozo que ella misma podría haber autorizado, al ser responsable de Minas. ¿Existe o no existe ese pozo ilegal? ¿Se han regado o se riegan viñas de una parcela de secano con agua procedente de un pozo sin expediente sancionador porque no tiene un expediente de prospección y de autorización en un acuífero sobreexplotado como el de Tierra de Barros? Sí o no“, se ha preguntado.

Por eso, y según ha recordado, se planteó el proyecto de regadíos en Tierra de Barros, un proyecto que el PP ha paralizado. “Y quizá, tal vez, a lo mejor, no lo han querido sacar adelante porque ya había parcelas beneficiándose sin necesidad de invertir en la legalización de sus pozos”.