El PSOE defiende la Ley de Memoria Democrática frente "a quienes intentan" derogarla

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido este pasado sábado en Almoharín que una victoria del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre "garantiza un país que mira a los ojos a las familias de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura", frente a aquellos "que intentan derogar la Ley de Memoria Democrática".

El líder de los socialistas extremeños ha hecho estas declaraciones este pasado sábado ante los medios de comunicación, antes de participar en la entrega de los XXI Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano' de las Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres.

En su intervención, Cotrina ha afirmado que la memoria democrática es una cuestión "de justicia, reparación y dignidad", al tiempo que ha defendido de que las elecciones del próximo 29 de noviembre también decidirán qué modelo de país se quiere construir.

Además, ha criticado que ya hay gobiernos de PP y Vox que han decidido derogar leyes de memoria democrática, como ha sucedido en Extremadura, y ha rechazado que se pretenda construir la concordia olvidando a las víctimas al afirmar que "la concordia no puede estar encima de una cuneta".

En cambio, Cotrina considera que la verdadera concordia llegará cuando las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos. "Soy de los que piensa que eso no le hace daño a nadie, lo único que hace es mirarle a los ojos al resto de la gente y hacernos un poquito mejores", ha señalado.

Cotrina ha situado las elecciones del 29 de noviembre como una "oportunidad" para decidir entre dos modelos de país. Por un lado, ha señalado, quienes consideran que "no merece la pena garantizar que las familias puedan encontrar la paz sabiendo dónde están sus seres queridos" y, por otro, quienes defienden una España "que progresa, aprende de su historia y trabaja para cerrar definitivamente las heridas del pasado", según ha trasladado el PSOE en un comunicado.

"Vamos a hablar de futuro o vamos a hablar de pasado, de revisionismo o de memoria democrática, de educación y de cultura", ha afirmado. A su juicio, revisar la historia no significa hacer revisionismo, sino aprender de ella para que las generaciones presentes y futuras conozcan lo sucedido y puedan avanzar desde el respeto y la convivencia.