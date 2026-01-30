El proyecto para el fomento de la lectura Nubeteca de la Diputación de Badajoz incorpora 20 nuevos espacios

El Área de Identidad Cultural de la Diputación de Badajoz amplía el proyecto Nubeteca con 20 espacios más, en relación a lo cual ya ha comenzado en cinco localidades la formación de los responsables de las bibliotecas con nuevos enclaves de estas características.

El Boletín Oficial de la provincia de Badajoz publicó el último día del pasado año la resolución de concesión de subvenciones a entidades locales pacenses en el marco del proyecto Nubeteca 2025-2028, que supone la suma de otros veinte Espacios Nubeteca a los 61 ya programados (57 de ellos ya inaugurados).

En consecuencia, la nueva generación de responsables de Nubeteca ha asistido a una jornada formativa a cargo del Servicio Provincial de Bibliotecas, en la que ha estado presente el jefe del servicio, José María Sánchez, quien ha mostrado el "firme" compromiso y apoyo de la diputación a las bibliotecas de la provincia y al proyecto que, en definitiva, "busca facilitar el acceso democrático a la lectura y a la información a los habitantes del mundo rural".

Durante dicha jornada, se les ha ofrecido información precisa sobre el calendario de actuaciones previsto para la ejecución de las obras de acondicionamiento de los Espacios Nubeteca, las inauguraciones y la creación de los Clubes Nubetecos. Asimismo, se les ha formado en el acceso a los diferentes servicios que se ofrecen desde el Catálogo Nubeteca.

Al mismo tiempo, se les ha pedido a los asistentes que definieran con una palabra este proyecto, respecto a lo cual señalaron algunas como "desafío, innovación, comunidad, redes, ilusión, creatividad, compromiso, ganas, fantástico o gracias". Los municipios que se incorporan al mapa del territorio Nubeteca son Orellana la Vieja, Palazuelo, Retamal de Llerena, Siruela y Vivares.

Los Espacios Nubeteca forman parte del nuevo modelo de biblioteca para el siglo XXI, que implica una "importante contribución" para la consecución de algunos de los aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; siguiendo las indicaciones de la IFLA, concretamente de los ODS 1, 4 y 10, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.

Así, el acceso a la información y la capacitación pone fin a la pobreza y reduce la desigualdad (ODS 1 y 10) y la alfabetización tecnológica garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4).