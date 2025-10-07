INDUSTRIA

La producción industrial baja un 4% en agosto en Extremadura

Se contrapone a la subida del 0,4% a nivel nacional.

Redacción

Extremadura |

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 4 por ciento interanual el pasado mes de agosto en Extremadura, 4,4 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial ha aumentado en ocho comunidades autónomas y ha caído en otras nueve. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) han sido las que han experimentado mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se han situado País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9 por ciento, 7,5 por ciento y un 6,2 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha disminuido un 0,3 por ciento, frente a una incremento del 0,6 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 0,3 por ciento con un descenso del 81,1 por ciento en el caso de los duraderos y un 2,3 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 18,4 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 11,3 por ciento menos y los de la energía, un 4,4 por ciento menos.

