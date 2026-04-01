El presidente de la Diputación de Cáceres se reúne con el Consejo de la Juventud de Extremadura para conocer sus líneas de trabajo

Reforzar los valores democráticos y dar a conocer a la juventud el funcionamiento de las instituciones han sido algunos de los temas de la reunión que han mantenido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana, en un encuentro en el que también ha participado la técnica de participación juvenil, Paula Alonso.

Durante la reunión, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura han subrayado la necesidad de impulsar iniciativas que fomenten la participación, el debate y el conocimiento del funcionamiento institucional. En ese sentido, Lidia Solana ha explicado el plan de trabajo del Consejo, que está centrado en dos objetivos principales: reforzar las asociaciones juveniles y defender los derechos e intereses de las personas jóvenes, entre ellos el acceso a la vivienda.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha recordado el programa en el que trabaja la Institución Provincial para facilitar el acceso a la vivienda y ha señalado que “el programa ‘Más Vivienda’ es una herramienta clave para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural”.

Iniciativas de participación juvenil

El encuentro también ha servido para dar a conocer el proyecto “Democrazia con Z”, impulsado por el Consejo de la Juventud de España que, según ha explicado Solano, “es una iniciativa para fomentar los valores democráticos entre la juventud y reforzar los avances conseguidos”. Como parte de esta iniciativa, se celebrará en Extremadura el encuentro “Raíces por cultura”, que tendrá lugar en un municipio de la región e incluirá mesas institucionales, talleres, murales y micrófonos abiertos, entre otras actividades.

Desde el Consejo de la Juventud se ha destacado la importancia de contar con el apoyo de las instituciones para llevar a cabo estas iniciativas.