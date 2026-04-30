La presidenta de la Junta destaca el papel del Derecho en la democracia en el nombramiento de nuevos Académicos en Almendralejo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asistido este miércoles en Almendralejo al acto de nombramiento de nuevos Académicos Honorarios y Correspondientes de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura (Rajylex), celebrado en la sede de la institución, en Almendralejo.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado el papel de esta institución como garante del Estado de Derecho y de la convivencia democrática, subrayando que "la democracia no solo se sostiene con los votos, se sostiene elaborando buenas leyes y aplicándolas muy bien".

RECONOCIMIENTO A LOS NUEVOS ACADÉMICOS

La presidenta ha felicitado a los nuevos miembros de la Academia y ha destacado la trayectoria y el compromiso de los profesionales reconocidos, entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia, así como fiscales y notarios.

"Personas con trayectorias muy diferentes pero que tienen al final un mismo nivel de compromiso", ha señalado Guardiola, quien ha agradecido también al conjunto de los miembros de la Academia su vocación de servicio público.

HOMENAJE A ÁNGELA MURILLO

Durante su intervención, Guardiola ha tenido también palabras de reconocimiento para Ángela Murillo, figura destacada del ámbito jurídico vinculada a Almendralejo destacándola como "una mujer que fue pionera en la Audiencia Nacional, una mujer tenaz, estudiosa, que dedicó su vida al Derecho y que además hizo una labor fundamental en la lucha contra el terrorismo".

La presidenta extremeña ha subrayado que su contribución ha permitido avanzar hacia "una sociedad más libre" y ha trasladado "todo mi reconocimiento y mi abrazo a su familia".

Guardiola ha concluido su intervención reafirmando la importancia del trabajo desarrollado por juristas y profesionales del Derecho en la consolidación de la democracia.