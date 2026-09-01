El precio interanual de la vivienda de segunda mano sube un 8,8% en agosto en Extremadura

El precio de la vivienda de segunda mano ha crecido este mes de agosto en la comunidad de Extremadura hasta el 8,8 por ciento en su variación interanual, entre las subidas más moderadas del país.

Asimismo, Extremadura se mantiene como la región con el precio más barato del país, con 1.380 euros por metro cuadrado, según el último Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Mientras, a nivel nacional el precio de la vivienda de segunda mano en España ha encadenado en agosto su subida interanual número 70 consecutiva tras registrar un incremento del 15,6% en comparación con el mismo mes del año anterior y un encarecimiento del 0,4% en tasa mensual, lo que sitúa el valor medio ofertado en los 3.166 euros por metro cuadrado.