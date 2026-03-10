Plasencia acoge la jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada al turismo rural

El Hotel Los Álamos de Plasencia acogerá el próximo miércoles, día 11, la jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada al turismo rural, donde se informará al sector sobre cómo la IA también puede aplicarse a los establecimientos de menor tamaño para automatizar tareas como gestión de reservas, atención e información al cliente, recomendaciones, visitas, etcétera.

El evento está organizado por la Asociación Turismo Norte de Extremadura junto a FEEXTUR y CREEX. En la jornada de mañana, Turismo Norte celebrará su asamblea anual. Será en la tarde cuando las sesiones se abran a los profesionales del sector.

Aquí el protagonismo recaerá inicialmente en la Oficina Acelera Pyme CREEX-Cáceres en dos sesiones informativas. En la primera, los asistentes podrán conocer en profundidad la plataforma Olawee, que permite el acceso a cinco modelos de IA en condiciones muy favorables (menos de 15 euros al mes) tras el convenio firmado con CREEX.

En la segunda tendrá lugar la presentación de Host Helper, una plataforma para alojamientos rurales diseñada por una startup malagueña que permite automatizar la práctica totalidad de los procesos: gestión de reservas, registro de viajeros, recomendaciones sobre lugares de interés, información 24/7, etcétera.

Tras esta actividad las entidades organizadoras declararán su apoyo a la candidatura de Las Hurdes como Paisaje Cultural de la UNESCO.

La jornada concluye con la entrega de los VI Premios del Turismo Norte de Extremadura.