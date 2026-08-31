El Plan Infoex interviene en 19 incendios forestales en la última semana, trece en Badajoz y seis en Cáceres

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 35 incidentes, de los que 19 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 146 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. De estos incendios, trece se han producido en la provincia de Badajoz y los otros seis en la provincia de Cáceres.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección construcciones aisladas y afección a carreteras) en dos incendios, uno en el término municipal de Badajoz y otro en el término municipal de Arroyomolinos (Cáceres) siendo este el más relevante de la semana afectando a 54 hectáreas forestales.

En cuanto a la previsión meteorológica, la situación más favorable se concentrará en lunes y martes. A partir del miércoles se prevé un incremento progresivo del riesgo de incendio, especialmente durante jueves y viernes, debido al aumento de las temperaturas, el descenso de las humedades relativas y el empeoramiento de las recuperaciones nocturnas. Hacia el final de la semana habrá que prestar especial atención a la evolución del viento y a un posible aumento de la inestabilidad, factores que podrían incrementar el riesgo de propagación.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda extremar las precauciones, ya que las condiciones meteorológicas previstas y el estado de sequedad de la vegetación mantendrán unas condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.