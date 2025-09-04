Unos 90 efectivos velarán por la seguridad de la gala de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida

Unos 90 efectivos entre Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja o personal del 112 velarán por la seguridad de la gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo domingo, 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presidido una Junta de Seguridad con motivo del Día de Extremadura, y en la que se ha abordado el dispositivo previsto para este acto institucional, con la presencia del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, junto a personal de la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, la empresa encargada de la organización evento o seguridad privada.

En declaraciones a los medios al término del encuentro, Quintana ha explicado que la semana pasada ya se celebró la Junta de Seguridad Local en Guadalupe para tener previstas las distintas actividades del día 8 con motivo de la patrona en dicha localidad, y que acababan de celebrar en la Delegación del Gobierno en Badajoz una Regional extraordinaria con motivo de los actos del Día de Extremadura en Mérida.

Respecto a la reunión de este miércoles, ha detallado que han analizado todas las circunstancias y previsiones para que la noche del día 7 a partir de las 21,30 todos los dispositivos estén "perfectamente organizados" y que, en total, serán unas 90 personas las que formen parte del dispositivo junto al puesto de mando avanzado más la seguridad privada que pone la empresa organizadora del evento.

Para Quintana, "todo está absolutamente previsto" para que sea un día de fiesta, de alegría y de orgullo como región, a la vez que ha aseverado que creen que no se dará ningún incidente y que, además, en este caso las previsiones meteorológicas parece que van a acompañar y por lo tanto se celebrará con "absoluta normalidad". De igual modo, ha hecho hincapié en que, "básicamente", se trata del mismo dispositivo que se viene realizando en años anteriores.

CONCENTRACIONES

Mientras y sobre posibles solicitudes de manifestación o concentración para ese día y la respuesta ante las mismas, el delegado ha indicado que la solicitud de la libre manifestación de las personas "hay que autorizarla sí lo hacen reglamentariamente" y que, en concreto, para esa noche y en ese momento hay dos solicitudes ante lo que "está todo previsto" respecto a la seguridad de los ciudadanos y que se permita el derecho a manifestarse por una parte, pero también a los ciudadanos para que puedan disfrutar del día de su comunidad autónoma.

Estas dos solicitudes, que cuentan con autorización, pasan, por un lado, por una negativa a la planta de biogás de Villanueva de la Serena y el cierre del ecoparque de esta localidad, y por otro de un colectivo en defensa de los derechos de la tierra. Por la mañana hay una prevista con motivo del apoyo al pueblo de Gaza, también autorizada, aunque es a las 12,00 horas.

Un acto en cualquier caso en el que no suelen darse problemas ni graves incidentes, aunque se debe dar una coordinación policial y la Policía Nacional va a tener un dispositivo, mientras que los manifestantes van a estar en un determinado lugar para que puedan desarrollarse el derecho a la manifestación, pero también el derecho a que los ciudadanos puedan disfrutar del Día de Extremadura en el Teatro Romano.

DISPOSITIVO PREVENTIVO

Por su parte, Fernando Manzano ha querido sumarse a las palabras del delegado del Gobierno y ha destacado que es un dispositivo que está "muy engrasado" como el del acto de entrega de las medallas de la comunidad autónoma, "puesto que es prácticamente lo mismo año tras año".

Además del dispositivo de seguridad al que se ha referido Quintana, ha continuado, también hay un preventivo, con el despliegue del puesto de mando avanzado del 112 de Extremadura. Dentro de este dispositivo preventivo y no solamente en el ámbito también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aludidas, también participa Protección Civil, personal del 112 de Extremadura, Cruz Roja o el CPEI de la Diputación Provincial de Badajoz.

"Participan, en definitiva, todos los efectivos en un servicio preventivo donde se va a acumular un número importante de personas alrededor de un acto en un lugar cerrado, como es el Teatro Romano, que tiene el plan de autoprotección aprobado por la Junta de Extremadura también y registrado, que también lo hemos comentado en la Junta de Seguridad", ha indicado, junto con que esperan que el acto se desarrolle "sin ningún tipo de incidencia, que no tiene por qué haber" y "con normalidad absoluta, como viene siendo tradicional año tras año".

En este sentido, el secretario general ha matizado respecto a las 90 personas referidas por el delegado que, dentro de este dispositivo, estarían incluidas todas las del dispositivo preventivo y ha precisado que en el caso de Cruz Roja participa con un dispositivo sanitario propio de la propia organización, como también se cuenta con un Soporte vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, que estará físicamente en las instalaciones del teatro.