La ocupación media de las UCIs extremeñas es del 70,5%, una ocupación similar a la de otros inviernos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado este sábado en el 70,5 por ciento la ocupación media de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de los hospitales públicos extremeños, un porcentaje similar a de otros períodos invernales.

Con datos actualizados a este 3 de enero, se trata de un descenso respecto a ayer, que se encontraban en torno a un 80-85 por ciento, y que entra dentro de los parámetros habituales de funcionamiento del sistema sanitario en esta época del año.

Por ello, asegura que se trata de "una situación controlada y monitorizada de forma permanente".

Según los últimos datos, facilitados el pasado 26 de diciembre, la tasa de incidencia de gripe en atención primaria en Extremadura se situó en la última semana en 182 casos por cada cien mil habitantes, un 54 % más que siete días antes (118), mientras que las hospitalizaciones han bajado de 11 a 9 casos de tasa de ingresos.

Así lo reflejaban los informes de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los centros sanitarios elaborados por la Dirección General de Salud Pública y referentes a la semana 51 de 2025 (del 15 al 21 de diciembre).

El próximo informe se publicará el 8 de enero e incorporará los datos de la semana 52 de 2025 y los de la semana 1 de 2026.

Para la Consejería de Salud y Servicios Sociales, tras el último informe, la situación epidemiológica en Extremadura no ha cambiado "significativamente", con lo que desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se siguen manteniendo las mismas recomendaciones en cuanto a la vacunación y el uso de la mascarilla.

Entre otras, recomienda utilizar el tapabocas ante síntomas compatibles con dichas enfermedades respiratorias y al acceder a centros sanitarios y sociosanitarios.

Ventilar las estancias, limpiar superficies que puedan estar contaminadas, evitar el contacto social y aislarse al contar con sintomatología de contagio son otras de las recomendaciones.

Respecto a la incidencia en Atención Primaria en el caso del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la incidencia pasó en una semana de 18 casos cada cien mil habitantes a cero en atención primaria y de 9,94 a 1,31 casos en cuanto a tasa de ingresos.

El impacto del covid seguía siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.